Ucad: affrontements entre étudiants et forces de l'ordre ce vendredi matin

Des échauffourées ont éclaté ce vendredi matin à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar entre étudiants et de forces de l'ordre. Au niveau du couloir de la mort, les routes sont barrées et des pneus brûlés un partout. Pour l'heure, on ne connaît pas les raisons de cette colère des étudiants.

Aissatou Diène (stagiaire)

