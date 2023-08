Ucad: le Recteur et les Amicales s’accordent sur l’enseignement en ligne

Le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), le Pr Ahmadou Aly Mbaye et les représentants des étudiants au sein du collectif des amicales, ont uni leurs perspectives en réponse à la violence qui a secoué l'institution le 1er juin 2023. Une entente a été scellée sous forme de protocole d'accord, visant à renforcer l'enseignement à distance et à traiter les préoccupations liées à l'accès aux cours en ligne.



Le protocole d'accord, signé par les deux parties en présence du médiateur de l'UCAD, le Pr Ndiassé Diop, et du chanteur Oumar Pène, engage le Recteur et les représentants étudiants à soutenir le processus d'enseignement en ligne.



Cela se fera en fournissant des ressources pédagogiques sous forme de clés USB et de polycopiés aux étudiants qui éprouvent des difficultés à accéder aux plateformes en ligne, confie Rewmi Quotidien. Dans le contexte de cette collaboration, des séances de remédiation seront organisées au début de l'année scolaire, adaptées aux besoins de chaque établissement.



Les deux parties ont exprimé leur engagement à assurer que tous les étudiants bénéficient d'une éducation de qualité, malgré les défis liés à l'enseignement à distance.