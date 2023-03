Ukraine: Vladimir Poutine à Marioupol pour une nouvelle visite symbolique

Cette visite est, comme celle de Sébastopol samedi, hautement symbolique pour le président. Si Vladimir Poutine considère la Crimée comme une terre russe depuis plusieurs années, il n’échappe à personne que Marioupol est sa première excursion sur le territoire ukrainien depuis le début de l’invasion, il y a 13 mois.



Le choix de Marioupol pour cette visite ne doit rien au hasard : depuis la chute de Kherson, il s'agit de la principale ville conquise et conservée par la Russie depuis qu’elle est entrée en guerre. Moscou veut en faire une vitrine de son occupation, avec des plans ambitieux de reconstruction et de développement.



Dans le camp ukrainien, le regard est bien différent. Kiev voit Marioupol comme un symbole de la résistance à l’invasion russe. Il y a un an, le théâtre de la ville était bombardé, alors que de nombreux civils y avaient trouvé refuge. Les Ukrainiens n’oublient pas non plus les combats acharnés des défenseurs de l’usine Azovstal, en mai 2022.



« Je pense qu'il a fait ça pour montrer qu'il n'avait pas peur de la justice internationale »

« C'est triste de le voir dans les rues de Marioupol, se désole Petro Andrushenko, conseiller du maire de la ville, qui a été contraint de fuir Marioupol, au micro de Daniel Vallot du service International. Vous pouvez imaginer à quel point je hais Poutine - pas seulement moi, mais tous les Ukrainiens... Je pense qu'il a fait ça pour montrer qu'il n'avait pas peur de la justice internationale - juste après que la Cour pénale internationale ait décidé de lancer un mandat d'arrêt contre lui... et puis c'est aussi pour montrer ces images à la population russe... C'est une réponse aux visites faites par notre président Zelensky à Bakhmout et à Kherson- sauf qu'il y a une grande différence : c'est que Kherson et Bakhmout se trouvent sur la ligne de front, ce qui n 'est pas le cas de Marioupol.



Le bâtiment qu'il a visité, bien sûr, tout le monde le connaît : c'est celui de l'Orchestre Philarmonique de Marioupol... je pense qu'il est allé parce que c'est l'un des seuls bâtiments publics qui a été réparé depuis que les Russes ont bombardé la ville... Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça à Marioupol - des bâtiments restaurés qu'il pouvait visiter - et qui pouvaient être montrés par les caméras de la propagande russe ».