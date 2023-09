Ukraine: la Russie attaque de nouveau Odessa à l'aide de drones et de missiles

Moscou « a attaqué la région d'Odessa avec des drones offensifs et deux types de missiles », a expliqué le gouverneur Oleg Kiper sur Telegram, mentionnant plusieurs « frappes » dont l'attaque d'une « infrastructure portuaire ». « Une civile a été blessée par une onde de choc », a ajouté M. Kiper, précisant que la victime avait été transférée à l'hôpital.



Un sous-marin mobilisé

D'après l'armée ukrainienne, la Russie a mené l'assaut avec 19 drones Shahed de fabrication iranienne, deux missiles supersoniques Onyx et 12 autres missiles Kalibr. Un sous-marin était également mobilisé, a affirmé la même source. La totalité des drones et 11 Kalibr ont été abattus par les défenses aériennes, a poursuivi l'armée, indiquant que la station balnéaire d'Odessa avait subi des dégâts « importants ».





Deux missiles Kalibr sur les 11 détruits l'ont été dans les régions de Mykolaïv (sud) et Kirovograd (centre), et la « grande majorité » au-dessus de celle d'Odessa, a dit l'armée. Un projectile Onyx a, lui, frappé un entrepôt de grain « vide » sur le port d'Odessa, a déclaré Natalya Gumenyuk, une porte-parole de l'armée, affirmant, elle, que la station balnéaire est « en fait détruite ». L'armée a par ailleurs fait état d'entrepôts et d'entreprises endommagées par des chutes de débris dans la banlieue de la ville.



Les forces russes ciblent régulièrement cette région du sud de l'Ukraine donnant sur la mer Noire où se situent des infrastructures portuaires capitales pour le commerce maritime. Les attaques se sont multipliées depuis l'abandon au mois de juillet de l'accord céréalier qui permettait à l'Ukraine d'exporter librement sa production. Le 24 septembre, un deuxième cargo de blé ukrainien est cependant arrivé à Istanbul via la mer Noire en empruntant un corridor maritime mis en place par Kiev malgré les menaces de Moscou de s'attaquer aux bateaux entrant et sortant d'Ukraine.



En Russie, le district de Koursk, dans le sud-ouest du pays, a été visé par des drones ukrainiens, a rapporté sur Telegram le gouverneur régional, Roman Starovoyt. « Il n'y a pas de victime », mais un bâtiment administratif a subi des dégâts, a-t-il relevé, assurant que la « défense aérienne a fonctionné ». Dans la région voisine de Briansk, juste au nord, le gouverneur Alexandre Bogomaz a dénombré trois drones aériens ukrainiens abattus, dont deux dans le district de Souraj (ouest), sans faire état de victime ou de dommages.