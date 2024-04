Ukraine: plusieurs morts dans une triple frappe russe à Tchernihiv

L’attaque a fait « treize morts et 60 blessés à ce stade », a indiqué le ministre de l'Intérieur ukrainien Igor Klimenko. Le bilan risque de s'alourdir, « au moins » trois personnes étant portées disparues et les recherches étant encore en cours. À Tchernihiv, « trois explosions se sont produites » à 9h03 locales (7h03 TU), avait indiqué le maire Oleksandr Lomako un peu plus tôt dans la journée à la télévision. C'était une « frappe directe sur un immeuble d'infrastructure sociale ».



Le ministère de la Santé ukrainien a indiqué qu'un établissement sanitaire avait été endommagé. Six personnes ont été hospitalisées, a-t-il ajouté sur Telegram. Le gouverneur de la région éponyme dont Tchernihiv est le chef-lieu a indiqué que l'attaque avait touché « quasiment » le centre-ville.



Une des villes les plus anciennes d'Ukraine, fondée il y a plus de 1 000 ans, Tchernihiv, comptait presque 300 000 habitants avant l'invasion russe en février 2024. Située à une soixantaine de kilomètres de la frontière avec la Biélorussie – allié de la Russie, et à une centaine de kilomètres de Kiev, Tchernihiv avait été lourdement bombardée par l'armée russe au début de cette offensive. Une partie de sa région avait été occupée pendant plusieurs semaines.



« Cela ne serait pas arrivé si l'Ukraine avait reçu suffisamment d'équipements »

Le président Volodymyr Zelensky a estimé que l'Ukraine n'avait pas assez de défenses aériennes pour empêcher cette attaque, l'une des plus meurtrières contre cette ville. « Cela ne serait pas arrivé si l'Ukraine avait reçu suffisamment d'équipements de défense aérienne et si la détermination du monde à résister à la terreur russe avait été suffisante », a martelé le dirigeant ukrainien sur Telegram. La Russie bombarde quotidiennement des villes ukrainiennes à l'aide de missiles et drones explosifs, notamment ses infrastructures énergétiques.



Face à une aide occidentale, en particulier américaine, qui s'essouffle, l'Ukraine connaît un manque croissant de moyens pour intercepter ces engins. Elle exhorte ses partenaires à lui livrer davantage d'armements et de systèmes de défense aérienne.