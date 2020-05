Un Agent de la Sécurité de Proximité fracasse le visage d’un jeune boulanger à Diourbel... pour non-respect du couvre-feu

Les photos d’un jeune homme, l’oeil gonflé, visage fracassé, du sang coulant par le nez choquent les internautes.



Pour non respect au Couvre-feu, ce jeune boulanger a été sauvagement battu par un Agent de Sécurité de Proximité (ASP) dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 mai 2020 au quartier Keur Goumack de Diourbel, devant sa boulangerie, selon le journaliste Souleymane Ndiaye qui a posté les clichés sur son compte Twitter.



Sous son post, le ministre de l’Interieur Aly Ngouille Ndiaye, les défenseurs des droits humains tels que Seydi Gassama et Alioune Tine sont interpellés.



Pour rappel, les violences policières durant les premiers heures de l’Etat d’urgence avaient défrayé la chronique pendant plusieurs jours et contraint la police à présenter des excuses dans un communiqué.