Un Drame à Kaolack : le corps d’un enfant de 4 ans retrouvé sans vie dans une fosse septique

Le quartier de Tabagoye, situé dans la commune de Kaolack est plongé dans la tristesse. Le corps sans vie et en état de décomposition d'un enfant de 4 ans a été repêché d'une fosse septique samedi 26 août.



L'enfant, porté disparu depuis quatre jours, était l'objet d'une recherche effrénée de la part de ses proches. Les habitants du quartier se sont mobilisés pour aider à la recherche, espérant un dénouement heureux. Cependant, cette lueur d'espoir a été brutalement éteinte lorsque le corps sans vie de l’enfant a été retrouvé.



Alertés, les sapeurs pompiers sont arrivés sur les lieux et ont repêché la dépouille du garçon de la fosse septique et l’ont ensuite transportée à la morgue de l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass. Les autorités locales ont été informées de la situation et une enquête approfondie a été ouverte pour éclaircir les circonstances entourant cette mort tragique, confie Rewmi Quotidien.