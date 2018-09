Un Italien condamné pour covoiturage avec des clandestins depuis la France

Le 10 août dernier, un jeune Italien de 26 ans quitte en voiture la région parisienne où il réside, direction Rome. Avec lui, son épouse et deux passagers rencontrés grâce à la plateforme de covoiturage BlaBlaCar.



Le trajet se déroule bien jusqu'à la sortie du tunnel du Mont Blanc, côté italien, où la police procède à un contrôle des papiers d'identité. L'italien et sa femme montrent les leurs, mais c'est plus compliqué pour les deux autres passagers qui font mine de chercher dans leurs affaires.



Dans le doute et en l'absence de document officiel, les policiers décident de les emmener au commissariat pour un contrôle approfondi. Ils découvrent alors qu'il s'agit d'une Ivoirienne et d'un Marocain sans-papiers qui tentaient d'entrer clandestinement en Italie.



Immédiatement, le véhicule de l'Italien est saisi et il est convoqué le lendemain matin en comparution immédiate. Devant le juge, il explique qu'il ignorait l'identité de ses passagers, mais il sera néanmoins condamné à 9 mois de prison et 24 000 euros d'amende avec sursis.



De son côté, BlaBlaCar rappelle que c'est au conducteur de s'assurer que tous les passagers ont leurs papiers avant un trajet transfrontalier.