Un agent commercial vole 71 millions Fcfa et plaide l’envoûtement

Poursuivi pour « abus de confiance portant sur le montant de 71 millions FCFA », B. Lô, agent commercial, a évoqué l’envoûtement pour se défendre. Né en 1984, le mis en cause était le représentant de la société West Africa à Touba depuis novembre 2019.



Chargé de démarcher des clients et de procéder à des livraisons, il en a profité pour établir de faux bons de commande. Ainsi, le sieur Lô a détourné la rondelette somme de « 71 millions », rapporte « Rewmi Quotidien ».



Il a été jugé hier jeudi, par le tribunal de Dakar, pour « abus de confiance ». Pour justifier le gap de 71 millions de francs, il a révélé qu’un client l’a ensorcelé et qu’il n’arrivait pas à l’identifier. « Les faits se sont déroulés en décembre 2020. Pour masquer le trou, je passais des commandes fictives », a-t-il expliqué. Il a indiqué qu’il voulait contracter un prêt pour solder sa dette, mais la banque a refusé.



Représentant l’entreprise West Africa, Ibrahima Sall a renseigné qu’ils ont constaté le trou au mois de janvier dernier. « Lorsqu’on est descendu sur le terrain, nous avons découvert qu’il passait des commandes fictives », a-t-il déploré.



La déléguée du procureur a requis six mois ferme. Placé sous mandat de dépôt le 24 janvier 2022, B. Lô a été condamné à deux ans dont six mois ferme et à payer 75 millions FCFA à la partie civile.