Un an après son limogeage, Papa Amadou Sarr regrette rien et accuse les proches de Macky

« Je ne regrette rien dans mes propos. Je le dis et je persiste, la place de la femme ainsi que son rôle dans notre société doit être revu et améliorer pour qu’on puisse atteindre un développement social et économique harmonieux au Sénégal ». Ces sont les termes tenus par Pape Amadou Sarr, l’ancien Délégué général à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (Der/fj), qui s’est prononcé sur les raisons de son limogeage à la tête de ladite administration.



Invité dans l’émission Grand Jury de ce dimanche sur les ondes de la Rfm, il a soutenu que son départ de la Der/fj a été précipité par les proches du président de la République Macky Sall. À l’en croire, il n’arrive toujours pas a comprendre les raisons. « On a interrompu le journal de 20 H pour lire publiquement le décret qui me limogeait. Depuis le début je n’ai pas été en termes favorables avec eux dans le sens où ma manière de faire, voir, dire, de travailler, d’exécuter les choses qui me sont confiées ont été contestées par certains proches du président de la République. Parce qu’on me reprochait de ne pas être du système de ne pas faire parti de l’Apr », a confié Pape Amadou Sarr le nouveau directeur exécutif de l’Agence française de développement.



Pour rappel, il a été limogé par le chef de l’Etat le 9 mars 2022, suite aux propos qu’il avait tenus lors de la cérémonie célébrant aussi bien les 4 années de la structure qu’il dirigeait que la Journée internationale des droits de la femme. « Non elle ne peut pas serrer la main du marabout du vieux elle ne peut pas être dans la même salle et pourtant le soir elle peut bien lui serrer plus que la main, des incongruités », avait-il affirmé. Ces propos tenus lui ont valu sa révocation à la tête de la Der/fj, ce que Pape Amadou Sarr peine toujours à digérer.