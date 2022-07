Un avion de Air Sénégal endommagé par un engin de sol à l’aéroport Blaise Diagne de Diass

Elle indique que la structure de ce dernier a en effet été percutée et abîmée par un engin de sol sur le tarmac de l’aéroport AIBD. Et les opérations de réparation et de test de conformité sont en cours.

Air Sénégal dit présenter ses excuses aux passagers qui seront impactés par les perturbations de son service, rappellant que "la sécurité et la sûreté des vols et des passagers demeurent une préoccupation quotidienne de son personnel".

Un avion de Air Sénégal de type ATR 72-600 a été endommagé par un engin de sol à l’aéroport Blaise Diagne de Diass ce 03 juillet 2022, informe la compagnie nationale dans un communiqué.