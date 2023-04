Un bateau avec 1687 civils fuyant le Soudan arrive en Arabie saoudite

Un bateau transportant 1 687 civils fuyant les combats au Soudan et originaires de plus d'une cinquantaine de pays est arrivé mercredi en Arabie saoudite, a annoncé le ministère des Affaires étrangères.

L'ensemble des personnes évacuées a été « transporté par l'un des navires du Royaume, et le Royaume a tenu à répondre à tous les besoins essentiels des ressortissants étrangers », a déclaré le ministère saoudien dans un communiqué.