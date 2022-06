Un buandier de l'Hôpital de Fann condamné à 3 mois de prison pour exercice illégal de médecine

Dénoncé anonymement, le faux médecin Moussa Fall qui a été pris en flagrant délit d’exercice illégal de médecine a été condamné a 3 mois ferme de prison. Les policiers ont effectué une descente chez lui à Liberté VI Extension où il tenait un cabinet clandestin et l’ont surpris en train de consulter un certain O. Guèye. Interrogé par les enquêteurs, « le patient », a reconnu qu’il est venu de Kaolack pour une consultation médicale. Acculé par les enquêteurs, le faux médecin a avoué qu'il pratiquait la médecine depuis 2018.



Et pour se justifier, il a déclaré qu'il a toujours eu de la passion pour cette profession qu’il observait de loin, en tant que buandier à Fann.



Arrêté la semaine dernière, le mis en cause qui est buandier de profession (il fait le linge) au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Fann a été condamné à trois mois de prison ferme. Initialement poursuivi pour « usurpation de fonction », le sieur Fall a été finalement condamné pour « exercice illégal de la médecine ». En effet, le juge qui a écarté le premier chef d’accusation et n’a retenu que le second. Une peine qui a été finalement convertie en travaux d’intérêt général.



Lors de l’enquête, les éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC) ont découvert chez Moussa Fall des matériels qu’il a admis avoir acquis lui-même à savoir des gants en latex, des tensiomètres, des tubes de prélèvements et des ampoules injectables. Le faux docteur a par contre nié avoir volé la carte professionnelle trouvée sur lui et appartenant au docteur (un vrai) Alioune Niang. Il a affirmé avoir oublié de remettre celle-ci à son propriétaire, qui lui avait demandé de la retirer pour lui au niveau du service chargé de son établissement.



Une version que le docteur Niang a démentie en signalant aux policiers que Moussa Fall ne l’a jamais informé de la disponibilité de sa carte professionnelle et qu’il a dû s’en faire établir une nouvelle.