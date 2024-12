Un bureau opérationnel de coordination et de suivi des projets et programmes (BOCS) institué à la Primature

Le Bureau Opérationnel de Coordination et de Suivi des Projets et Programmes (BOCS) ex BOS (Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent) est maintenant rattaché à la Primature et placé sous la responsabilité directe du Premier ministre.



Dans un décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Bureau opérationnel de Coordination et de Suivi des Projets et Programmes (BOCS), il est noté que la décision d'instituer, au sein de la Primature, un Bureau opérationnel de Coordination et de Suivi des Projets et Programmes (BOCS) "entre dans le cadre de la matérialisation de la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère à travers le référentiel de politiques publiques qui exige la mise en place d'un dispositif efficace de coordination et de suivi des projets et programmes y afférents, dans le cadre du mécanisme global de pilotage de l'agenda Sénégal 205e".



Il est composé de cinq (05) chapitres :



le chapitre premier est relatif aux dispositions générales:

le chapitre II porte sur l'organisation du BOCS

le chapitre III traite du fonctionnement du BOCS:

le chapitre IV a trait à la comptabilité et au contrôle

le chapitre V est consacré aux dispositions finales



Le BOCS est une structure stratégique qui a pour mission d'assurer la mise en place des moyens et outils appropriés à la coordination, au suivi et à l’évaluation des projets, programmes et réformes prioritaires du Sénégal, offrant un appui technique à l’écosystème de mise en œuvre. Il favorise la collaboration entre ministères, agences et partenaires, en garantissant transparence et efficacité dans l’exécution des initiatives stratégiques. Structuré en pôles spécialisés, le BOCS se positionne comme un catalyseur de performance, convertissant les ambitions nationales en réalisations concrètes.