Un cador européen passe la seconde pour Philippe Coutinho, les menaces de l’UEFA terrorisent l’Europe

Les stars de Premier League se mobilisent



En Angleterre, la décision de suspendre jusqu’à nouvel ordre la Premier League fait grand bruit ! Et c’est notamment les joueurs qui sont à l’honneur car ils se mobilisent contre la crise du Coronavirus qui touche le Monde actuellement. Le Mirror estime que les footballeurs jouent leur rôle dans cette crise. Évoqué depuis quelques temps déjà, les joueurs de Premier League sont prêts à accepter une baisse de salaire de 30% et vont faire un énorme don aux services de santé du Royaume Uni. Un geste qui fait aussi la Une du Daily Express qui revient notamment sur la baisse des salaires des joueurs. Une décision qui montre la prise de conscience de tous les acteurs de la société et notamment des joueurs de football.



Philippe Coutinho se dirige vers Chelsea



Sur la Une du journal Sport, c’est l’avenir de Philippe Coutinho qui est évoqué ! Et selon les dernières indiscrétions, le Brésilien devrait bien retrouver la Premier League lors du prochain mercato. Et c’est à Chelsea qu’il pourrait bien rebondir ! Ses agents sont déjà en contact avec les Blues et le Barça ne fera rien pour le retenir à condition d’y trouver son compte. Prêté cette saison au Bayern Munich, il n’a pas convaincu le club bavarois qui ne lèvera pas l’option d’achat.



Les menaces de l’UEFA font les gros titres en Europe





Une sortie du président de l’UEFA qui fait grand bruit en Europe ! En effet, les menaces d’Aleksander Čeferin sont à la Une du Corriere dello Sport : « Qui s’arrête est viré ». Suite à la décision de la Belgique de stopper son championnat, l’UEFA enjoint les ligues de terminer la saison sous peine d’exclusion des coupes européennes. L’UEFA veut garder la main dans ce dossier et ne veut pas se retrouver le bec dans l’eau avec des championnats qui ne seraient pas sur la même longueur d’ondes un peu partout en Europe. En Une de O Jogo au Portugal, l’UEFA menace clairement les championnats européens. Que vont privilégier les ligues nationales face à cette intervention de l’UEFA ? Vont-elles préférer stopper leur championnat au risque de ne pas participer aux Coupes d’Europe ? Réponse dans les prochaines semaines.