Un cadre du Parti socialiste estime que Macky Sall est tenté par un 3e mandat

Le secrétaire général aux questions juridiques du Parti socialiste (PS), Me Moustapha Mbaye s'est exprimé sur plusieurs questions de l'actualité politique dans une interview avec L'Observateur. Il a évoqué l'avenir de leur formation politique, et surtout l'épineuse question d'un éventuel troisième mandat du président Macky Sall.



A la question de savoir si le troisième mandat est possible en 2024, Me Moustapha Mbaye répond en ces termes : "Pour dire le fond de ma pensée, et au regard de ce je vois, je crois qu'il y a tentation pour briguer un troisième mandat. La promptitude des sanctions prises contre les anti 3e mandat et l'impunité réservée aux pro, dénotent d'une certaine nervosité qui conforte les plus dubitatifs que la tentation est bien présente".



Exprimant sa crainte sur un éventuel troisième mandat, Me Mbaye a estimé que l'expérience du Sénégal en 2012 avec de nombreux morts et les troubles occasionnés dans maints pays voisins inclinent à prévoir des troubles, surtout après les multiples assurances naguère prodiguées aux Sénégalais par les voies les plus autorisés de la République que le second mandat serait le dernier.



En cela, le secrétaire général aux questions juridiques du Parti socialiste dit préférer croire en la maturité des acteurs politiques de nos institutions, et à défaut, surtout à la sagesse du peuple sénégalais qui aura, comme à chaque fois, mettre tout le monde d'accord.