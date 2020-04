Un camion frigorifique dérape, tue une dame de 70 ans et sa fille

Un violent accident s’est produit ce mardi, 28 avril 2020, à Yoff. Un véhicule lourd, de type camion frigorifique, a écrasé une femme âgée de 70 ans et sa fille qui aurait environ la quarantaine. L’une deux victimes, qui sont écailleuses au marché au poisson de Yoff, a perdu la vie sur le coup, tandis que l’autre est finalement décédée au moment de son évacuation.



Selon nos confrères de EMedia, qui donne l’information, une autre dame et son fils, blessés, ont été évacués à l’hôpital Philippe Maguilen Senghor. Selon des témoignages, le chauffeur du camion aurait engagé une manœuvre de marche arrière avant de heurter un mur qui s’est effondré sur les deux dames.



La Gendarmerie qui était déjà sur les lieux pour une autre affaire, a aidé à l’évacuation des victimes et ouvert une enquête.



Source: Emedia