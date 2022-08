Un candidat surprise veut racheter Manchester United, Benzema et le Real Madrid font vibrer l'Europe

Ratcliffe à la rescousse !



En Angleterre, un homme se propose pour racheter Manchester United ! Les Red Devils sont en mauvaise posture au niveau sportif et il compte bien changer ça. Il s'agit de Michael Knighton, comme le rapporte le Daily Express, bien connu outre-Manche pour avoir déjà essayé de racheter le club en 1989. « Même moi je suis meilleur que les Glazers », a-t-il déclaré, ce qui fait la Une du quotidien. Il fait d'ailleurs les gros titres de très nombreux journaux en Angleterre. C'est le cas du Daily Mirror par exemple. Le tabloïd en profite pour lâcher son meilleur calembour avec United et Knighton, et rappelle que ce dernier avait essayé de racheter les Red Devils contre 20 M£, il y a 33 ans. Mais comment pourrait-il forcer les Glazers à lâcher leur joyau avec si peu ? Et bien The Sun a la réponse. Le tabloïd explique qu'il a appelé à l'aide l'homme le plus riche d'Angleterre, Jim Ratcliffe, afin de mettre la main au portefeuille pour l'aider à sauver United. Lui que l'on connaît bien en France, puisqu'il est l'actuel propriétaire de Nice.





La victoire du Real fait le tour de l'Europe



Le Real Madrid a remporté la Supercoupe d'Europe hier soir (2-0) contre l'Eintracht Francfort. Cette victoire fait le tour de la presse du continent. En Angleterre, The Guardian n'y va pas par quatre chemins et titre : « Benzema est la Superstar du Real ». Le Capitaine du Real a ainsi pu soulever le 1er trophée de la saison comme le rapporte le journal anglais. Et ce dernier fait aussi les gros titres en France bien sûr avec L'Équipe. « Le Real et Benzema, évidemment », résume le quotidien qui pointe lui aussi du doigt, ce premier but de la saison pour KB9 qui est pourtant si symbolique. Pour finir, la victoire de la Maison Blanche est également dans toutes les têtes en Italie. Le Corriere dello Sport en fait ainsi sa Une, mais le média transalpin préfère mettre en avant le triplé réalisé par le coach Carlo Ancelotti.



Depay et Martial ciblés



Du côté de l'Italie enfin, la Juventus s'active toujours autant sur le marché des transferts, et ça fait la Une de Tuttosport. Kostic arrive aujourd'hui mais la Vielle Dame se tourne déjà vers le recrutement d'un attaquant et les deux principaux candidats sont bien connus de la Ligue 1 puisqu'il s'agit de Memphis Depay et d'Anthony Martial.