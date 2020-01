Un cas suspect de Coronavirus mis en quarantaine au Kenya

Au Kenya, les responsables de la santé ont déclaré qu'ils surveillent le premier cas suspect de coronavirus qui a fait plus de 100 morts en Chine, avec plus de 4 500 cas confirmés.



Le cas suspect est un kenyan qui étudiait à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie de coronavirus en Chine.



Selon la ministre de la Santé, Sicile Kariuki, l'étudiant est arrivé au Kenya depuis Wuhan, via Guangzhou en Chine et Bangkok en Thaïlande.



À son arrivée à l'aéroport de Nairobi, le patient avait une forte fièvre et a été transféré à l'hôpital national Kenyatta, où il reste isolé.



Il subit des examens et selon les autorités sanitaires, les résultats seront connus ce mercredi.

Le ministère kenyan de la santé dit avoir reçu la liste des passagers qui étaient à bord du même vol de Kenya Airways.



Il a été demandé à la compagnie aérienne de contacter tous les passagers afin de leur demander de se présenter dans des centres de santé pour un contrôle.