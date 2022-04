Un ciel dégagé durant les prochaines 24 heures sur l’ensemble du pays

Le ciel sera dégagé durant les prochaines 24 heures sur l’ensemble du pays, a indiqué l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM). Dans son bulletin quotidien la même source souligne que la chaleur "se maintiendra à l’intérieur du territoire notamment sur les régions Sud et Est avec des températures maximales qui seront comprises entre 37 et 44°C. "



Par contre sur le littoral Nord la "chaleur sera moins marquée". La fraicheur nocturne et matinale persistera sur les régions de Dakar et Saint-Louis. Les visibilités seront généralement bonnes", selon les prévisions.



Les vents seront "de secteur Nord à Nord-est, d’intensité faible à modérée. Les conditions météorologiques en mer resteront favorables sur le long des côtes sénégalaises. "