Un commerçant sénégalais grugé de 14 millions Fcfa pour une photo obscène d’une Belge

Pour une photo obscène d'une fille belge publiée via le net, un riche commerçant officiant au Centre-ville de Dakar a été escroqué à hauteur de 14 millions Fcfa, rapporte « Les Échos ». Les faussaires ont été identifiés comme étant une bande de trois individus composée d’un « charlatan, d’une fille et de sa tante ». Cette dernière, cerveau du gang, planifiait des arnaques contre d’honnêtes citoyens.



C’est dans ce sens qu’elle a concocté un plan pour piéger le commerçant en demandant à sa nièce de plumer. Se tournant vers les réseaux sociaux, cette dernière a usé de stratagèmes et est entré en contact avec le richissime homme d’affaires et a échangé des paroles salaces avec lui, histoire de le ferrer.



Elle s’est présente sous l’identité d’une certaine Oumou Khaïry et a affirmé qu’elle vivait aux États-Unis d’Amérique (Usa). Tombant dans le piège, le commerçant a commencé à échanger avec la jeune fille qui s’est procuré des photos obscènes d’une jolie fille belge et les a montré au riche homme d’affaires.



Ce dernier fantasme sur les images à caractère pornographiques s’est montré très généreux à l’endroit de la demoiselle et lui a exprime son désir ardent de l’épouser. Celle-ci ayant « accepté », l’offre de mariage a réclamé une forte somme en guise de dot, une requête acceptée par le commerçant qui a déboursé séance tenante le montant réclamé.



Mais, la fille lui a encore réclamé de l’argent dans le cadre des préparatifs du mariage pour sa famille, en l’occurrence son oncle établi à l’intérieur du pays, et à sa tante domiciliée à Ouakam. Mais finalement, le commerçant a découvert la supercherie et a saisi la Brigade de Recherches de la gendarmerie qui a réussi à démanteler la bande. Au total, la somme grugée au commerçant a été estimée à « 14 millions Cfa ».



Arrêtée, la bande d’arnaqueurs a été déférée pour "association de malfaiteurs, escroquerie et diffusion de données personnelles à caractère pornographique".