Un crash fait 19 morts au Soudan du Sud

L'appareil s'est écrasé dans un lac lorsqu'il tentait d'atterrir, dans un épais brouillard.



Seules quatre personnes, dont deux enfants, ont survécu à l'accident, a déclaré Taban Abel Aguek, un fonctionnaire sud-soudanais.



Parmi les victimes figurent le pilote et le copilote, un membre du personnel de la Croix-Rouge et un évêque anglican, a-t-il dit à l'Agence France-Presse.



L'avion transportait 23 personnes, de la capitale, Juba, à la ville de Yirol.



"Le temps était tellement brumeux que, en essayant d'atterrir, l'appareil s'est écrasé dans le lac Yirol, près de la ville de Yirol", a expliqué Taban Abel Aguek.



"Toute la ville est en état de choc, les magasins sont fermés. Des gens ont emmené leurs proches pour les enterrer", a-t-il ajouté.



Des images affichées sur Twitter par Radio Miraya, une station radio diffusant ses programmes au Soudan du Sud et soutenue par les Nations unies, montre une épave de l'avion.