Un député coûte en moyenne 100 millions par an au contribuable sénégalais, selon Mamadou Lamine Diallo

Dans sa chronique économique hebdomadaire dénommée "Questekki", le député Mamadou Lamine Diallo s'est exprimé sur l'affaire Boughazelli. Il s'est demandé comment c'est possible qu'un "Président de Commission siégeant à la Conférence des Présidents de l’Assemblée Nationale du Sénégal, donc un patron de BBY à l’Assemblée nationale" puisse en arriver là.



Selon lui, "Bougazelli n’a jamais été formé, ni briefé sur la signification profonde des politiques publiques. Pour lui, les ressources publiques doivent être accaparées pour être redistribuées à sa famille, son marabout et sa clientèle.".



Le leader du mouvement Tekki de révéler que le député démissionnaire "n’est certainement pas seul dans le dispositif de BBY, gouvernement, HCCT, CESE, etc. Ses relations avec le ministre en charge de l’industrie sont bien connues à l’Assemblée Nationale, qui a le même niveau que Bougazelli. Et c’est ce monsieur qui s’occupe de l’industrialisation du Sénégal. Quelle honte !"



Pour terminer, Mamadou Lamine Diallo attire l'attention de l'opinion sur le véritable coût financier d'un député. "Sous ce rapport, le débat sur le niveau d’imposition des députés n’a pas de sens. Ce qui est important, c’est de noter que le coût moyen par an d’un député est autour de 100 millions, qu’il faut comparer au service rendu à la Nation".