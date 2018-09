Un des rescapés du chalutier «Orno » raconte leur cauchemar

Mamadou Touré a eu de la chance. En effet, faisant partie de l’équipage du chalutier qui a chaviré près de l’embouchure du fleuve Casamance, ce Sénégalais, qui est l’un des 11 rescapés dudit navire a accepté de revenir sur le film du naufrage.



«Vendredi, vers les coups de 16 heures, le bateau a chaviré très rapidement à cause des fortes pluies, des vents violents et de la houle. Beaucoup de personnes parmi nous n’ont pas eu le temps de récupérer leur gilet dans leur cabine, d’autres ont plongé dans l’eau», a-t-il déclaré sur Sud fm.



Et de poursuivre : «Personnellement, j’ai eu le temps de prendre mon gilet parce que nos cabines se trouvent en haut, derrière. J’étais dans ma cabine que je partage avec le cuisinier donc nous avons eu le temps de les porter avant de sauter hors du bateau. J’ai essayé de m’accrocher le maximum de temps possible en espérant l’arrivée rapide des sauveteurs».



Sur les 15 membres de l’équipage du Orno, 11 ont été sauvés tandis que des recherches sont lancées pour retrouver les portés disparus.