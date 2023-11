Un employé de la Bicis condamné pour escroquerie après le détournement de 7 millions FCFA

Pape Mbaye Sow, un employé de 84 ans de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal (Bicis), a comparu devant la Chambre correctionnelle de Dakar pour répondre des faits « d'abus de confiance, de détournement de fonds et d'usage de faux en écritures de banque ». Il est accusé d'avoir détourné la somme de sept millions (7.000.000) de francs CFA de la banque.



Le préjudice a été découvert après qu'une anomalie concernant des opérations suspectes sur un compte inconnu du personnel de la banque a été signalée au service juridique, relate Rewmi Quotidien. Après des investigations internes, il a été confirmé que ce compte appartenait à Pape Mbaye Sow, employé de longue date de la Bicis, travaillant au département « Réclamation Clientèle ».



Au cours de l'enquête, le prévenu a avoué avoir crédité son propre compte à hauteur de 7.581.600 FCFA en initiant des virements frauduleux, profitant de son rôle dans la vérification des réclamations avant leur exécution pour paiement. Il a admis avoir utilisé ces fonds à des fins personnelles.



Lors de son procès, Pape Mbaye Sow a reconnu les faits, mais a contesté le montant du préjudice, soutenant qu'il ne dépassait pas les sept millions de francs CFA. Le procureur a requis une peine de deux (2) ans d'emprisonnement, dont six (6) mois ferme, tandis que l'avocat de la défense a plaidé pour une peine assortie de sursis.



Finalement, le tribunal l'a déclaré coupable d'escroquerie et l'a condamné à six (6) mois d'emprisonnement, dont un mois ferme. À sa sortie de prison, il sera licencié de son poste à la Bicis.