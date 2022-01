Un étudiant à «Ensup-Afrique» arrêté pour tentative de viol sur une mère de 5 enfants

Arrêté pour attentat à la pudeur et coups et blessures volontaires, le jeune Fallou Tall, étudiant à l'Université privé Ensup Afrique, risque gros. Sa voisine, Ndèye Fall, mère de 5 enfants, l’a accusé d'avoir tenté de la violer dans la nuit du 30 au 31 septembre dernière. Le mis en cause, qui a ét a été placé sous mandat de dépôt, a été attrait hier mardi devant le Tribunal des Flagrants délits de Dakar. Les faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 5 jours ont été disqualifiés à Fallou Tall.



Si on s'en tient au récit de la plaignante, ce jour, l'étudiant s'était faufilé dans sa chambre à l'aube alors qu’elle se trouvait dans les bras de morphée. Habillé d’un « Jellaba », celui-ci s'est dirigé vers elle. Et comme dans un rêve, elle a senti des mains baladeuses tout au long de son corps jusqu'à se glisser sur ses parties intimes. « Il avait relevé son « Jellaba » et manipulait son appareil génital entre deux gémissements », a-t-elle révélé. Armé d’un bâton, son agresseur a menacé de s’en prendre à elle. Prise de panique, Ndeye Fall a ameuté le voisinage, venu à son secours. Une fois tirée d'affaire, elle a traduit son « agresseur » en Justice.



De son côté, le prévenu a nié toutes les accusations portées à son encontre. Fallou Tall a précisé qu'il entretient une relation tendue avec la plaignante depuis 4 ans. D’après ses dires, le jour des faits, c'est en plein sommeil qu'il a entendu la partie civile crier au viol, raison pour laquelle il se trouvait sur les lieux. Le Parquet, convaincu de la culpabilité de l'étudiant, a requis l'application de la loi. En attendant le verdict final, le mis en cause va rester en prison jusqu'au 11 janvier prochain, date du délibéré.