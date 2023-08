Un étudiant coffré pour un colis de 8 barres de haschisch provenant du Maroc

A l’origine, une information reçue par des policiers de l’Orctis (Office central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants) et venant d’une «Gratis passenger» ou Gp résidant aux Parcelles Assainies. Cette dernière aurait découvert dans un colis destiné à un individu vivant dans notre pays, huit barres de haschisch dissimulées dans des bouteilles

de lait corporel. Ainsi, une livraison surveillée avec substitution de produit a été organisée avec succès par les policiers. Les investigations menées ont permis de mettre la main sur le propriétaire du colis nommé Amadou Karim Gaye domicilié à la Sicap Sacré-Cœur. Par la suite, un agent infiltré s’est présenté comme un conducteur de « thiak thiak » pour transporter le colis à destination. Lorsque le flic infiltré est arrivé au lieu de rendez-vous, le mis en cause, Amadou Karim Gaye, s’est présenté pour récupérer le colis. Et c’est dans ces circonstances qu’il a été interpellé avant de conduire les limiers chez son co-prévenu Mohamed Lamine Ka. Sur ces entrefaites, ils ont tous été arrêtés, déférés au parquet avant d’être placés sous mandat de dépôt.



A la barre, les prévenus ont nié les faits qui leur sont reprochés. Interrogé, Amadou Karim Gaye a déclaré qu’il s’est juste limité à récupérer un colis. « Je devais chercher un Gp qui allait le récupérer au Maroc afin de l’amener au Sénégal. J’ignorais que c’était de la drogue », a-t-il tenté de se dédouaner. Son acolyte, Mohamed Lamine Ka, a

reconnu être le destinataire du colis. Il déclare également être un consommateur de haschich. Dans son réquisitoire, le substitut du procureur a demandé la requalification des faits en offre ou cession de drogue et a requis deux ans de prison ferme à l’encontre des prévenus.



Prenant la parole, les avocats d’Amadou Karim Gaye ont expliqué que leur client exerce des activités de vente sur Internet. « Il s’est créée une accointance entre lui et les GP. C’est ainsi que ses amis ont fait appel à lui pour solliciter son aide dans ce sens. Il a déclaré s’être limité à cette aide et son ami ne l’a pas contesté, mieux il l’a confirmé et a

bien expliqué aux enquêteurs les paramètres de son intervention. Je ne vois pas en quoi il peut être lié à cette affaire. Même s’il est le destinataire du colis, il ne l’a été qu’en qualité d’intermédiaire et ne savait rien du contenu », a plaidé Me Saliou Fall. Selon la robe noire, en droit pénal, l’élément moral est très déterminant. C’est-à-dire avoir conscience qu’on est en train d’enfreindre la loi et ce n’est pas le cas en l’espèce. Il y a doute car aucun élément objectif n’a remis en cause les déclarations de son client à part les suspicions du procureur. Sur ce, il demande la relaxe au bénéfice du doute à défaut de la relaxe pure et simple d’Amadou Karim Gaye. Quant à son confrère Me Soumaré, il a soutenu que le prévenu ne pouvait pas savoir que le colis contenait de la drogue car le haschisch était dissimulé dans des bouteilles de lait corporel. « Il a l’habitude d’être en relation avec des fournisseurs pour les besoins de son activité de vente en ligne.



Les produits de lait corporel venaient du Maroc. Il devait seulement trouver un Gp. Il n’a jamais détenu de produit prohibé en vue de consommer du haschisch ». Pour finir, la robe noire a demandé lui aussi la relaxe pure et simplement du destinataire du colis. Quant à Me Amadou Yakhya Fall, avocat de Mohamed Lamine Ka, il a estimé que la conviction du tribunal ne peut être emportée que sur la base de faits librement discutés à la barre. Ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Pour finir, il a demandé une application bienveillante de la loi pénale pour son client.



Au final, le tribunal a relaxé Amadou Karim Gaye des fins de la poursuite et condamné Mamadou Lamine Ka à deux

mois de prison ferme en disqualifiant les faits en détention et usage de drogue, raconte Le Témoin qui rapporte les faits.