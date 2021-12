Un évadé de région parisienne rattrapé en Allemagne avec sa complice présumée

Un détenu qui s'était évadé mardi d'un hôpital de la région parisienne, après une fausse tentative de suicide, a été arrêté dimanche en Allemagne avec sa complice présumée, a-t-on appris de sources policières et proches du dossier.



L'homme et sa compagne ont été interpellés à Düsseldorf par la police allemande, grâce aux renseignements de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) française, a précisé dimanche l'une des sources policières, confirmant une information du Point.



«Ils ont été très très vite localisés» grâce aux informations de la Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF), le service spécialisé dans ce type d'enquêtes.



L'évadé, âgé de 28 ans, avait simulé mardi soir une tentative de suicide et été transporté au centre hospitalier de Pontoise, au nord-ouest de Paris.



Arrivé aux urgences, il était attendu par sa compagne, mineure, selon le parquet de Pontoise.



Celle-ci faisait feu sur un surveillant pénitentiaire non armé, le touchant dans le dos. Le couple avait pris la fuite à bord d’un véhicule.



Le surveillant, protégé par son gilet pare-balle, a été brièvement hospitalisé en observation.



Les sources n'ont en revanche pas évoqué à ce stade l'interpellation d'un troisième homme, qui aurait fait le guet, selon les premiers éléments de l'enquête fournis par une source policière.



L'homme, issu de la communauté des gens du voyage, était en détention provisoire depuis le 1er octobre, dans le cadre d'une enquête sur un assassinat commis fin septembre, selon le parquet de Pontoise. Il est soupçonné d'avoir tué à Valenton (sud-est de Paris) un jeune homme de 18 ans dans la nuit du 28 au 29 septembre.



Il a par ailleurs été condamné à de multiples reprises, notamment pour des délits routiers et des faits de violences aggravées, selon cette même source.