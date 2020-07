Un homme originaire de Singapour admet être un espion chinois aux États-Unis

Un certain nombre de facteurs entrent en jeu. Les responsables américains ont accusé la Chine d'être responsable de la propagation mondiale du Covid-19. Plus précisément, le président Donald Trump a prétendu, sans présenter de preuves, que le virus provenait d'un laboratoire chinois de Wuhan.



Et, dans des remarques sans fondement, un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a déclaré en mars que l'armée américaine pourrait avoir apporté le virus à Wuhan.



Les États-Unis et la Chine sont également engagés dans une guerre tarifaire depuis 2018.



M. Trump a longtemps accusé la Chine de pratiques commerciales déloyales et de vol de propriété intellectuelle, mais à Pékin, on a l'impression que les États-Unis tentent de freiner leur ascension en tant que puissance économique mondiale.



Les États-Unis ont également imposé des sanctions aux politiciens chinois qui, selon eux, sont responsables de violations des droits de l'homme à l'encontre des minorités musulmanes du Xinjiang. La Chine est accusée de détentions massives, de persécution religieuse et de stérilisation forcée des Ouïghours et d'autres personnes.



Pékin nie ces allégations et a accusé les États-Unis de "grossière ingérence" dans ses affaires intérieures.



Qu'en est-il de Hong-Kong ?



L'imposition par la Chine d'une vaste loi sur la sécurité est également une source de tension dans les relations avec les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont administré le territoire jusqu'en 1997.



En réaction, les États-Unis ont révoqué la semaine dernière le statut commercial spécial de Hong Kong, qui lui permettait d'éviter les droits de douane imposés par les États-Unis sur les produits chinois.



Les États-Unis et le Royaume-Uni considèrent la loi sur la sécurité comme une menace pour les libertés dont Hong Kong a bénéficié dans le cadre d'un accord conclu en 1984 entre la Chine et le Royaume-Uni - avant que la souveraineté ne revienne à Pékin.



Le Royaume-Uni a mis la Chine en colère en traçant une voie vers la citoyenneté britannique pour près de trois millions de résidents de Hong Kong.



La Chine a répondu en menaçant de ne plus reconnaître un type de passeport britannique - BNO - détenu par de nombreux habitants de Hong Kong.