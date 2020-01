Un journaliste annonce la libération de Guy Marius Sagna en pleine conférence de presse de Noo Lank et sème le désordre

La conférence de presse du Collectif Noo Lank qui se tient actuellement a été interrompue par une information des plus bizarres. Un journaliste qui a pris la parole dans la séquence question-réponse, a annoncé la libération de Guy Marius Sagna, au moment où le Co-coordonnateur Aliou Sané indiquait qu'une audience avec le Président Macky sall ne pouvait pas se faire sans la présence de l'activiste et de ses deux camarades emprisonnés.





Cette information qui a surpris les membres du collectif assis sur le présidium, a semé le désordre dans la salle pendant cinq bonnes minutes. Le Professeur Malick Ndiaye s'est même levé pour jubiler, les deux bras levés au ciel... Avant de revenir à la raison quand Aliou Sané a démenti la nouvelle.



Contacté par PressAfrik, l'un des avocats de Guy Marius Sagna, Me Khoureysi Ba dit ne pas être au courant d'une telle décision. D'autant plus que le procès de son client a été fixé au 21 janvier 2019.