Un journaliste de l'agence d'État russe RIA-Novosti russe tué en Ukraine

Un journaliste de l'agence d'État russe RIA Novosti a été tué dans une attaque de drone ukrainienne dans la partie de la région de Zaporijjia occupée par la Russie, a indiqué l'agence ce jeudi 16 octobre. « Le correspondant de guerre de RIA Novosti, Ivan Zouev, a été tué dans la région de Zaporijjia et son collègue Iouri Voitkevitch a été grièvement blessé », a précisé l'agence, notant que Ivan Zouev était mort « à la suite d'une frappe de drone ukrainien ».
