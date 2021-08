Un litige foncier oppose Barthélémy Diaz et les habitants de la Phase 4 de Sacré Cœur3

Pape Samba Dieye, membre de l'association phase 4 de Sacré-Cœur 3 et porte-parole du collectif pour la défense des intérêts de la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Selon lui, ce terrain est un « titre foncier de 12/465 Grand Dakar de la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Ce terrain a été attribué par la commune de Mermoz sacré cœur pour un aire de jeux à but non lucratif, aujourd'hui, vous voyez ce qui est en train de se construire sur le terrain, c'est des bâtiments et ce terrain a été attribuée à la commune, pour un aire de jeu. La commune pouvait l’attribuer à des partenaires, mais à titre précaire et révocable, mais ce n'est pas le cas », a expliqué le porte-parole.



« Ces bâtiments sont ni précaires ni révocables. Les charges qui étaient émis sur le titre foncier étaient très bien clair, un aire de jeux à but non lucratif, après quelques complots, je dirai avec la mafia foncière sénégalaise, on a pu voir la construction d’un centre commercial », a-t-il ajouté.



Il demande des éclaircissements sur l’octroi du terrain à un ancien international. « Il y a un ou deux mois, il a attribué à un ancien international, du nom de Alassane Ndour, que nous demandons de nous éclairer, si c'est pour construire une salle de sport ou autres choses ».



« Aujourd'hui, nous l'association nous disons non au détournement d'objectif de notre aire de jeux. Il y a plus d’espace, nous vivons dans la précarité et dans la promiscuité », a fustigé porte-parole du collectif.



Le collectif pour la défense des intérêts de la commune de Mermoz Sacré-Cœur interpelle les autorités étatiques. « Nous demandons, si c’est le sous-préfet, qui a donné l’autorisation de construire. Nous demandons au ministère des Collectivités Territoriale, le Directeur de la Sicap, de répondre nos interpellations ».



Selon Pape Samba Dièye, « le Maire, c'est notre administré et c'est à lui de proposer, il a notre budget et c'est à lui d'aménager. La commune a beaucoup de ressources, nous demandons à la Mairie d'aménager ce terrain pour un aire de jeux à but non lucratif », a-t-il confié.



D’après le collectif, Barthélémy Diaz ne répond pas à leur sollicitation. « Nous l'avons interpellé à plusieurs reprises, que ce soit par voie officielle, par téléphone, par message mais il ne répond jamais ».



Le collectif annonce une plainte contre la Mairie. « Nous avons entamé des actions. On va ester en justice et nous allons porter plainte contre la mairie. On va continuer la lutte et nous allons résister contre ce détournement d’objectif », a laissé entendre le porte-parole du collectif pour la défense des intérêts de la commune de Mermoz Sacré-Cœur.