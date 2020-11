Un maître coranique poursuivi pour viol suivi de grossesse sur son élève de 14 ans

Âgé d'une vingtaine d'années, Kh. Mb vigile de profession croupit en prison pour viol suivi de grossesse sur une mineure de 14 ans du nom de M.D.

Élève en classe de 6e dans une école de la place et habitant à Khar Yallah, elle avait été amenée à Keur Mbaye Fall auprès d'un de ses oncles pour étudier le Coran a cause de l'arrêt des apprentissages dans les écoles.



Selon le journal "L'AS" de ce 3 novembre, les faits remontent au début du mois d'avril, lors du séjour de la fille à Keur Mbaye Fall pendant 3 mois. Et c'est durant cette période que le maître coranique a abusé de la fille qui a fini par tomber enceinte. À son retour de chez ses parents à Khar Yallah, sa mère remarque un changement physique bizarre, ainsi qu'un ventre ballonné. C'est ainsi qu'elle est amenée par une nommée B.D. dans une structure sanitaire de la place pour des examens médicaux. Au Samu municipal, B.D. tombe des nues, lorsqu'on lui apprend que la gamine est enceinte.



Interrogée par sa mère, elle explique que Kh Mb entretenait avec elle des relations sexuelles forcées, lors des séances d'apprentissage du Coran. Il la bâillonnait avec la paume de ses mains avant de menacer de la tuer si elle le dénonçait. Ainsi, la maman se rend à la police de Grand-Yoff pour porter plainte contre le mis en cause. Quant au père de la victime, il se rend à Keur Mbaye Fall pour tirer l'affaire au clair. Il tend un piège à Kh.Mb et finit par lui mettre le grappin dessus avant de le conduire sous escorte à la police de Grand Yoff.



Interrogé Kh. Mb reconnaît avoir entretenu des relations sexuelles avec la mineure à plusieurs reprises mais soutient qu'elle était sa copine. Pire, il va être enfoncé dans ses œuvres machiavéliques par une autre réquisition d'examen médical gynécologique. Qui révèle, des "lésions hyménales anciennes avancées de 15,18 et 21 heures, une grossesse mono-fœtale évolutive intra-utérine estimée à 21 semaines d'aménorrhée et 06 jours".



Suffisant alors pour que le mis en cause soit placé en garde à vue avant d'être déféré au parquet pour viol suivi de grossesse sur une mineure de 14 ans. Il risque une peine d'emprisonnement minimale de 10 ans avec la criminalisation du viol.