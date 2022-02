Un marabout hypnotise sa victime avec une bague et lui soutire 10 millions FCFA

Fils d’un dignitaire mouride, Serigne Saliou Mbacké a comparu hier mardi, devant le tribunal de Dakar, pour « charlatanisme et escroquerie portant sur le montant de 10 millions FCFA ». D’après le récit de la victime Maïmouna Dieng, elle a connu le mis en cause par l’intermédiaire de sa fille. Au bout de quelque temps, sa sœur lui a recommandé de solliciter les prières du père du jeune Mbacké-Mbacké, faiseur de miracles. Convaincue, elle a demandé à Serigne Saliou Mbacké de lui donner le numéro de son géniteur. Profitant de la situation, le prévenu lui a donné un autre numéro, et imite la voix du vieux au bout du fil. Ainsi, après lui avoir remis une bague, des potions magiques et de l’encens, il a commencé à lui réclamer des sommes d’argent pour des offrandes, relate « Rewmi Quotidien ».



« C’était au mois d’octobre 2020. Je lui ai versé plus de 10 millions de francs. J’ai vendu mon véhicule, les bijoux en or que j’avais gardés pour mes enfants, sans compter les prêts que j’ai contractés », a confié la partie civile. Pour conforter ses dires, Maïmouna Dieng a versé au dossier les reçus d’envois de sommes d’argent sur le numéro du prévenu. Le cumul dépasse 8 millions de francs. Invité à donner sa version des faits, Serigne Saliou Mbacké a soutenu qu’il a joué un rôle d’intermédiaire entre son défunt père et la plaignante. Se disant opérateur économique, il a indiqué que celle-ci ne lui a jamais fait part de ses problèmes. « Elle communiquait avec mon papa. Sur instruction de celui-ci, elle m’a remis 6 millions de francs », a-t-il admis, tout en précisant qu’il a versé ledit montant à son père.



Convaincue de la culpabilité du mis en cause, la représentante du parquet a requis six mois de prison ferme. La prairie civile de son côté a réclamé 11 millions FCFA, en guise de dédommagement. Finalement, le juge a fixé son délibéré au 22 février prochain.