Un membre de l’Apr à Cissé Lô : « s’autoproclamer responsable et n’avoir pas 10 militants, c’est de l’arnaque politique »

L’ambassadeur itinérant du président de la République, Mohammed Ndiaye « Rahma » a recadré, certains responsables du parti au pouvoir dont Moustapha Cissé Lô , qui brandissent leur ancienneté pour réclamer plus d’égards à Macky Sall, relaie Libération ce lundi.« Depuis quelques temps on assiste au spectacle pathétique de responsables de l’Apr, supposés des compagnons de la première heure du président Macky Sall qui se gargarisent de cette ancienneté pour faire du chantage à notre leader. Qu’ils sachent que ces manœuvres ne sauraient prospérer. Les derniers venus comme vous et les plus anciens militants ont les mêmes droits à l’Apr », a dit M. Ndiaye.Et d’ajouter : « ce qui est déterminant c’est le choix de la base et non des déclarations tonitruantes pour occuper la scène politique. Qu’ils comprennent que l’ancienneté n’est pas une fin en soi dans un parti comme le nôtre. S’autoproclamer responsable et n’avoir pas 10 militants derrière vous, c’est de l’arnaque politique ».Mohammed Ndiaye a appelé à « arrêter les attitudes puériles de défiance de l’autorité du leader de l’Apr, en contestant les orientations politiques et la ligne officielle du parti pour des luttes de positionnement au détriment de l’intérêt collectif ».Pour rappel, Mohammed Ndiaye accueillait dans les rangs de l’Apr, parti au pouvoir dont il est l’un des responsables les plus en vue dans le Saloum, des dizaines de femmes membres de Groupements de promotion féminine (Gpf) venues grossir les rangs en répondant à l’appel de ce proche de Macky Sall.