Un membre de l'église tue des voleurs armés dans une église en Afrique du Sud

La police sud-africaine enquête sur le meurtre de deux présumés voleurs à main armée dans une église de la municipalité de Centurion, dans la province de Gauteng, selon les médias locaux.



Les premières informations indiquent que trois hommes armés ont pris d'assaut l'église Querentia Ministry à Wierda Park dimanche et ont commencé à voler les fidèles.



Un paroissien identifié comme Pieter van der Westhuizen, qui est détenteur d'un permis de port d'armes, a réussi à tuer deux des hommes tandis qu'un autre s'est échappé.



M. Der Westhuizen est le frère de feu Joost van der Westhuizen, le chef de mêlée du Springbok, rapporte News24.

Le fait que la police enquête même sur cette affaire divise l'opinion en Afrique du Sud. Un internaute mécontent estime que "les criminels sont traités comme des rois et des reines et les citoyens respectueux de la loi sont traités comme des criminels".



Un autre internaute soutient que dans la maison du Seigneur, Pieter van der Westhuizen a fait "l'œuvre de Dieu et mérite plutôt une médaille".

Ce nouvel épisode rappelle également combien de fois l'Afrique du Sud reste un pays criminogène soutient un autre citoyen qui partage son témoignage :



"Ma femme quitte toujours la maison pour le travail à 5 heures du matin... Un jour, elle a été agressée par un groupe de voyous alors qu'elle se rendait à la station de taxis. Maintenant, je dois l'accompagner jusqu'au taxi avec un pistolet..."



A l'allure où vont les choses renchéri un intervenant sur Twitter : "chaque Sud-Africain fera sa propre sécurité en se disant qu'il n'y a plus d'endroit où il est en sécurité".