Un militant de Pastef arrêté devant le Palais et placé en garde à vue

L'affaire a été gérée dans la plus grande discrétion. Selon nos confrères de Libération, un individu qui tentait de refaire le "coup" de Guy Marius Sagna et Cie a été appréhendé, mercredi, devant le Palais. Il a été identifié au nom de O. Cissé et se dit militant de "Pastef les Patriotes" d'Ousmane Sonko.



Entendu sous le régime de la garde à vue au commissariat central, il a affirmé avoir voulu, à travers son acte éventé, dénoncer le comportement des hommes politiques sur l'affaire des semences et sur la politique agricole du gouvernement en général.