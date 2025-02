Un mystère tragique : le décès de Matar Diagne et la lettre circulant sur les réseaux sociaux

Depuis quelques heures, une lettre attribuée à Matar Diagne, l’étudiant retrouvé sans vie dans sa chambre au village A de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, fait le tour des réseaux sociaux, suscitant de nombreuses interrogations et inquiétudes. Ce drame a profondément bouleversé non seulement la communauté universitaire de l’UGB, mais également l'ensemble du pays. La disparition de ce jeune homme semble soulever des questions complexes sur les causes de sa mort.



Le décès de Matar Diagne est survenu dans des circonstances qui, pour l’instant, restent floues. Selon les premières informations, ce dernier aurait été retrouvé dans sa chambre sans signe apparent de lutte ou de violence. La police et les autorités judiciaires ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de cette tragédie. Toutefois, une lettre, dont la provenance reste à confirmer, aurait rapidement circulé sur Internet, notamment sur la page facebook du défunt. Cette lettre, qui semble être une note de l’étudiant lui-même, évoquerait des éléments qui pourraient suggérer la piste d’un suicide.



Cependant, et en raison de l’importance de la situation PressAfrik avait choisi de prendre des précautions avant de rendre cette lettre publique. L’authenticité de ce document n’a pas encore été vérifiée de manière formelle, et la publication prématurée de son contenu pourrait nuire à l’image de la famille de la victime, déjà profondément éprouvée par la perte tragique de leur proche. Par souci d’éthique et de déontologie, PressAfrik avait donc décidé d’attendre les résultats des vérifications nécessaires avant de faire circuler cette lettre.



Au bout du fil, l'époux de la petite soeur de sa maman, Lamine Kane dit ne pas être en mesure d'affirmer l'authenticité de la lettre qui circule sur la page facebook de son neveu. "Nous avons découvert la lettre comme tout le monde. Et dans ces moments, nous ne savons pas encore si la lettre lui appartient. Nous attendons, l'issue de l'enquête".



Une autopsie est en effet en cours, comme l’a indiqué un communiqué officiel du procureur de la République publié ce mardi. Cette autopsie devrait permettre d’établir des éléments objectifs sur la cause de la mort de Matar Diagne.