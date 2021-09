Un œuf lancé sur Emmanuel Macron lors de son déplacement à Lyon

L'œuf a rebondi sans se briser sur l'épaule du président, qui déambulait dans les allées du Salon international de la restauration et de l'hôtellerie. L'homme a rapidement été évacué.



Emmanuel Macron a une nouvelle fois été pris pour cible. En marge d'un déplacement au Salon international de la restauration et de l'hôtellerie (Sirha) à Lyon (Rhône), un œuf a été lancé dans sa direction. L'individu a été aussitôt maîtrisé par le service d'ordre et on ne connaît pas pour l'heure ses motivations.