Un périple vers l'Espagne ou le Qatar : près de 3000 jeunes de Fatick en quête d’un casier judiciaire

À Fatick, le Tribunal de Grande Instance a refusé du monde, ce mardi 28 janvier. Selon, la correspondante de radio Sénégal internationale (RSI) sur place Arame Diagne, des centaines de jeunes, venus des quatre coins de la région, se bousculent dans l’espoir d’obtenir le casier judiciaire. Environ 3000 jeunes, issus des départements de Gossas, Foundiougne, Mbélacadiao, et d’autres localités voisines, se pressent devant le tribunal. Tous partagent un même rêve : quitter le pays pour l'Espagne ou le Qatar.



Cette affluence est le résultat des accords de migration circulaire signés entre les gouvernements sénégalais, espagnol et qatarien. Ces accords offrent aux jeunes Sénégalais une porte d’entrée vers des opportunités d’emploi à l’étranger. Mais une condition essentielle se dresse sur leur chemin : l’obtention d’un casier judiciaire vierge. Sur place, les jeunes ont dénoncé les conditions dans lesquelles ces documents leur sont délivrés.

Les files d’attente interminables, les multiples démarches administratives, et l’incertitude sur le délai de réception du casier judiciaire alimentent un sentiment de mécontentement général parmi les jeunes candidats à l'émigration.



Après le Tribunal de Grande Instance, les jeunes se dirigent ensuite vers l'Agence Régionale de Développement de Fatick. Ce bâtiment abrite le Bureau d'Accueil, d'Orientation et de Suivi (BAOS), où les dossiers de candidature pour l'émigration circulaire sont déposés.