Un présumé groupe terroriste arrêté en Afrique du Sud

La police sud-africaine a arrêté trois membres du Mouvement national de résistance chrétienne pour un présumé complot terroriste. Le chef des croisés autoproclamés Harry Knoesen et deux autres ont été retrouvés avec des armes à feu, des munitions et des explosifs.



Les trois suspects font face à des accusations de terrorisme.

L'unité de police spécialisée "Hawks" a déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles le mouvement de droite prévoyait de déstabiliser l'Afrique du Sud en posant des bombes et en prenant le contrôle de bases militaires et de postes de police.



La police enquêtait sur le groupe depuis plusieurs années lorsqu'elle a appris que Harry Knoesen et son équipe étaient sur le point de lancer une série d'attaques contre des bâtiments gouvernementaux, des centres commerciaux et des quartiers informels où vivent la plupart des Noirs.