Un réseau QNET démantelé à Saly : 18 personnes de nationalités étrangères arrêtées

Les forces de police du commissariat urbain de Saly ont mis hors d’état de nuire, le 1er août dernier, un réseau suspecté d’escroquerie associé à la société QNET. L’opération, menée à Saly-Carrefour (sur la petite côte) a conduit à l’interpellation de 18 individus, dont plusieurs en situation irrégulière.



L’affaire remonte à la plainte déposée par Kalifou Baldé, victime présumée d’une arnaque de 650 000 FCFA. Selon son témoignage, une ressortissante bissau-guinéenne, Adama Touré, l’aurait attiré au Sénégal sous couvert d’une opportunité d’emploi. Une fois sur place, un compatriote nommé Banama Kantego l’aurait conduit dans un appartement aménagé en « bureau QNET ».



Lors d’un entretien, on lui aurait promis des revenus hebdomadaires de 150 000 FCFA en échange d’un investissement initial de 650 000 FCFA et du recrutement de six autres personnes. Mais après versement de la somme, les accusés lui auraient rétorqué qu’il venait d’acquérir un BioDisc, un produit déjà en livraison, sans possibilité de remboursement.



La plainte a déclenché une enquête aboutissant à l’arrestation des deux principaux suspects : Adama Issuto TOURE, 32 ans, commerçante bissau-guinéenne résidant à Saly-Carrefour ; Banama KANTEGO, 29 ans, de passage dans la localité.



L’assaut des forces de l’ordre a permis la saisie de matériel informatique (deux ordinateurs), de documents et de produits estampillés QNET, ainsi que l’interpellation de 16 autres personnes, dont 14 Maliens, 2 Sénégalais et 1 Gambien, suspectées d’appartenir au réseau.



Déférés le 4 août au parquet de Mbour, les 18 individus font face à des accusations "d’escroquerie en bande organisée et de séjour irrégulier".