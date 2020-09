Un test Covid rapide donne des résultats en 90 minutes

Selon les scientifiques, le test rapide peut diagnostiquer avec précision une infection au coronavirus en 90 minutes sans avoir besoin de recourir à un laboratoire spécialisé.



L'étude de l'Imperial College de Londres a montré que le "laboratoire miniature" donnait des résultats comparables à ceux des centres de tests actuels.



L'appareil est déjà utilisé dans huit hôpitaux publics britanniques pour identifier rapidement les patients porteurs du virus.



Toutefois, les experts avertissent que le kit ne pourra constituer une solution pour venir décharger le programme de test et de dépistage du National Health Service en difficulté.



L'appareil, développé par la société DnaNudge, peut être utilisé par toute personne habilitée à effectuer des prélèvements pour les tests du nez ou de la gorge.



Le prélèvement est placé dans une cartouche bleue jetable qui contient les produits chimiques nécessaires pour vérifier la présence du virus.



Cette cartouche est ensuite insérée dans une machine de la taille d'une boîte à chaussures pour effectuer l'analyse.

L'étude, publiée dans le Lancet Microbe, a comparé les résultats obtenus sur des échantillons de 386 personnes qui ont subi à la fois les tests DnaNudge et les tests de laboratoires standards.



"Les performances étaient comparables, ce qui est très rassurant lorsqu'on essaie d'introduire une nouvelle technologie", déclare le professeur Graham Cooke, de l'Imperial College de Londres.



"De nombreux tests impliquent de faire des choix entre rapidité et précision, mais avec ce test on atteint les deux objectifs", ajoute-t-il.



Si les tests de laboratoire indiquaient que le patient n'était pas contaminé par le virus, le test rapide donnait systématiquement le même résultat. Si les tests de laboratoire indiquaient que le patient était porteur du virus, le test rapide était d'accord dans 94% des cas.



Le Royaume-Uni a déjà commandé 5 000 appareils Nudgebox et 5,8 millions de cartouches jetables.



Cependant, il y a un inconvénient majeur car chaque boîte ne peut réaliser qu'un seul test à la fois. Ainsi, au cours d'une journée, une boîte peut effectuer environ 16 tests.



"Ils sont utiles en milieu clinique lorsque vous essayez de prendre une décision rapide", explique le professeur Cooke.



Il évoque un patient rapidement identifié comme ayant un Covid et qui a commencé à prendre les médicaments dexaméthasone et remdesivir la semaine dernière.



Les tests pourraient devenir encore plus utiles pour les hôpitaux à l'avenir car il est théoriquement possible de tester en même temps le coronavirus, la grippe et le virus respiratoire syncytial (une des principales raisons d'admission des jeunes enfants à l'hôpital).



Cependant, le problème de capacité signifie que le test ne peut pas résoudre les problèmes rencontrés par le programme NHS Test and Trace ou venir en appui de l'opération Moonshot dont l'objectif est de réaliser 10 millions de tests par jour.



En effet, pour tester 60 000 personnes dans un stade avant un match de football, il faudrait 60 000 boîtes, mais l'appareil développé par DnaNudge pourra être utile avec des publics moins nombreux.



Le professeur Lawrence Young, de l'université de Warwick, qui n'a pas participé à ces recherches, soutient que la technologie est "innovante".



Il ajoute : "Le test CovidNudge pourrait jouer un rôle important dans les cas où il est nécessaire de prendre des décisions en temps réel, comme le dépistage des patients en vue de leur admission à l'hôpital ou d'une intervention chirurgicale. [Cependant,] ce n'est pas la réponse pour les tests universels de masse. "