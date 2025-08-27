Un tribunal de Guinée équatoriale condamne Baltasar Engonga à 8 ans de prison

Un tribunal de Guinée équatoriale a condamné le haut fonctionnaire du gouvernement Baltasar Ebang Engonga à huit ans de prison pour détournement de fonds, quelques mois après qu'il ait fait la une des journaux du monde entier lorsque des vidéos sexuelles le concernant et les épouses d'autres fonctionnaires ont fuité en ligne.



Hilario Mitogo, directeur de presse de la Cour suprême, a déclaré que le tribunal provincial de Bioko a reconnu Engonga coupable d'avoir détourné des centaines de milliers de dollars de fonds publics destinés aux frais de voyage officiels.



Il a également été condamné à une amende de 220 000 $.



Engonga, qui était à la tête de l'agence nationale d'enquête financière, a été jugé aux côtés de cinq autres hauts fonctionnaires accusés d'avoir détourné des ressources de l'État dans ce pays d'Afrique centrale riche en pétrole.



Sa notoriété s’est répandue en novembre lorsque des vidéos explicites – dont certaines auraient été enregistrées dans son bureau du ministère des Finances – sont devenues virales alors qu’il était en détention dans l’attente de son procès.



Le scandale a déclenché un ridicule généralisé, engendrant des parodies, des chansons comiques, des danses et des mèmes, y compris une parodie de drogue de virilité baptisée Balthazariem .



Malgré le tollé, la décision du tribunal s'est concentrée strictement sur les crimes financiers, prononçant une peine de prison et une sanction financière.





Avec Tvc News