Un voleur se casse la jambe lors d’un cambriolage et appelle lui-même la police

Un homme de 40 ans, originaire de Tielt (Flandre occidentale), a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Bruges à 20 mois de prison ferme pour vol et tentative de vol. Le prévenu avait lui-même prévenu la police à chaque fois, notamment lorsqu’il s’était cassé la jambe. Le ministère public avait requis une peine de 30 mois de prison.



Le 19 mars 2023, un témoin avait entendu beaucoup de bruit en provenance de la maison de son voisin, à Tielt. Ce jour-là, Tuur S. avait finalement lui-même appelé la police. Il avait pu être mis en lien avec le cambriolage grâce à une blessure sur son coude. Selon ses propres dires, il avait lui-même commis les actes parce que la victime l’accusait déjà de cambriolage depuis un certain temps. Un vélo pour enfant volé avait été retrouvé à son domicile.



Le 10 juin dernier, le prévenu s’était par ailleurs rendu dans une entreprise à Tielt. Il avait effectué un trajet avec un chariot élévateur pris dans un hangar qui n’était pas fermé. En escaladant le portail, S. avait cependant lourdement chuté etc après s’être cassé la jambe, il avait lui-même fait appel aux servies de secours. Le prévenu a admis qu’il avait commis ces actes par ennui, mais qu’il ne voulait pas voler le chariot élévateur.



Le ministère public a fait remarquer qu’il avait déjà été condamné plusieurs fois pour des vols. En juin 2022, il avait été condamné à deux ans de prison avec sursis sous condition, pour un cambriolage dans un magasin de vélo. Dans ces circonstances, 30 mois de prison ont donc été requis.