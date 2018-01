Une Convention de 54 millions Fcfa entre DP World Dakar et SOS village d’Enfants du Mali

«DP World est un acteur majeur du commerce mondial et fait partie intégrante de la chaîne d'approvisionnement», a déclaré le Directeur général de Dubaï port World (DP World) lors de la cérémonie de signature de la Convention entre le village SOS enfants de Kandiaoura dans la commune de Bendougouba (cercle de Kita) et DP World Dakar.



Ladite Convention, qui porte sur un montant de 54.575.000 FCFA, entre, selon Alassane Diop, dans le cadre de son Programme de renforcement de la famille (PRF), que la société a mis sur pied à travers la plateforme «Notre Monde, Notre Futur », et qui permettra de porter secours aux familles démunies, mais aussi, de donner un meilleur avenir aux enfants.



Cette convention signée en présence du ministre malien en charge des Investissements Me Baber Gano et Dr Mamadou Mahrouf Keita, directeur général du village d’enfants SOS constitue selon M. Diop, un acte fort au vu de la place du Mali pour la société.

«Le Mali reste un partenaire stratégique important dans nos ambitions de développement futur.

Aujourd’hui la majorité du trafic conteneurs malien transite par notre terminal, et ce rôle de porte naturelle du Mali nous entendons le renforcer chaque jour, puisqu’au-delà de la relation économique, l’histoire et la culture nous enseignent que nous sommes un seul et même peuple dans deux états», a-t-il indiqué.



La convention permettra la réalisation d’une Adduction d’eau sommaire (AES) équipée d’un forage en système solaire ; la réhabilitation d’un forage équipé de PMH, la construction de quinze (15) latrines.