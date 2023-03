Une confusion totale à l’Arène nationale: un combat, deux chutes, un vainqueur incertain

Un combat deux verdicts et une victoire pour chaque lutteur. C’est ce qui s’est passé ce dimanche à l’Arène nationale dans le choc qui opposait Reug-Reug et Sa Thiès.



Dans un premier temps, dans un corps à corps, le lutteur de Guédiawaye a contraint son adversaire à faire un 4 appuis. Mais les arbitres ont estimé qu’il n’y avait pas chute.



Dans un deuxième corps à corps, Reug-Reug s’est bien saisi des deux jambes de son adversaire avant de le terrasser.



Cependant, les images de la première chute ont montré de manière assez claire que le vainqueur proclamé de l’affiche du jour avait bien fait mis ses quatre appuis à terre.



Sa Thiès va faire ce lundi un recours auprès du CNG de lutte pour contester sa défaite et obtenir victoire. Affaire à suivre…