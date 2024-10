Une dame se fait tabasser avec sa fille par « un agent de sécurité en tenue » devant le ministère de la Santé

La scène est terrible. Sur les images, on voit une femme, le visage ensanglanté, assise sur une pierre, en détresse. À l'origine, « un agent de sécurité en tenue » l'aurait battue devant le ministère de la Santé, plus précisément à la direction du programme de la lutte contre la tuberculose. « Il avait une matraque et personne n'est intervenue pour tirer d'affaire la dame », raconte un témoin.



"L'agresseur" a fait subir le même à la fille qui tentait de venir en aide la dame. Le pire, c'est que la femme a été laissée derrière les grilles du ministère dirigé par Ibrahima Sy, sans aucune assistance médicale.



La raison d'un tel acte demeure, pour l'instant, inconnue.