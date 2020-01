Une délégation des opérations de paix de l'ONU au Mali

Le Secrétaire général adjoint des Nations unies aux opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix, a achevé jeudi une visite de plusieurs jours au Mali.



M. Jean-Pierre Lacroix, qui a animé une conférence de presse est dans ce pays depuis dimanche. Il a successivement visité Gao, Tombouctou et Mopti .



Le représentant de l'ONU, avait à ses côtés, le Représentant spécial du Secrétaire général au Mali et Chef de la MINUSMA, le tchadien Mahamat Saleh Annadif.



.Jean-Pierre Lacroix qui a parlé des objectifs assignés à sa visite au Mali, a déclaré qu'il s'est agit de faire le point mais surtout de voir comment les Nations Unies et la MINUSMA, ainsi que les partenaires, vont accompagner les efforts qui sont en train d'être faits pour ramener la paix et la stabilité au Mali



Malgré les défis sécuritaires et des efforts qui sont encore importants dans le domaine de la mise en œuvre de l'Accord de paix , il a noté de bonnes perspectives et des pistes encourageantes.



Parlant des prochaines élections générales ,Lacroix qui a promis le soutien de l'ONU a souhaité que les scrutins se tiennent dans les meilleures conditions possibles de sécurité, et d'inclusivité .



Il a plaidé pour des scrutin qui puissent réellement donner un nouvel élan, en impliquant l'ensemble des régions du Mali, mais également la participation des femmes, et des déplacés,



La visite du Secrétaire général adjoint des Nations unies aux opérations de paix intervient à un moment où la décision de déployer L'armée malienne a été prise.



Selon une source proche de la MINUSMA, elle peut commencer à se diriger vers Kidal (nord) à partir dès ce samedi 1er février, pour reprendre le contrôle de cette ville dont la gestion a échappé depuis plusieurs années à l'autorité de l'Etat malien.



La mission de l'ONU au Mali dans un communiqué, a révélé qu'une commission technique, réunie la semaine dernière au quartier général de la mission de l'ONU à Bamako, a fait le point sur les aspects logistiques et techniques du retour des forces maliennes à Kidal à environ 200 kms de Gao.