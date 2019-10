Une équipe de la cellule anti-terroriste américaine dépêchée à Dakar

​Une forte équipe anti-terroriste a été dépêchée à Dakar par les États-Unis. Officiellement, le département d'État américain a informé, mardi, qu'un diplomate américain et de hauts responsables sénégalais se réuniront à Dakar cette semaine, pour discuter du renforcement de la coopération bilatérale dans la lutte anti-terroriste.



C'est à croire que les États-Unis gardent un œil sur le Sénégal. Car, pour le pays de Donald Trump, la vigilance doit être de mise à Dakar et les déclarations ne semblent pas suffire pour apporter des solutions au problème. C'est pourquoi l'administration des Yankees a misé sur l'action, en dépêchant une forte équipe à Dakar pour des échanges des visites autour des questions de sécurité de lutte anti-terroriste.



De ce fait, l'ambassadeur Nathan A. Sales, coordonnateur du département d'Etat pour la lutte contre le terrorisme est déjà à Dakar avec le conseiller politique du bureau régional de la sécurité et deux responsables de la lutte antiterroriste des Etats Unis, nous apprend le quotidien L'Observateur. Ce groupe accompagné de leur ambassadeur à Dakar sera reçu ce mercredi matin par le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye juste avant la réunion hebdomadaire des conseils des ministres.